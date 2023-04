Inter-Juve, i convocati di Allegri: non c'è Vlahovic

Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore Max Allegri in vista del big match di stasera a San Siro tra Inter e Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dal pari dell'Allianz firmato dalle reti di Cuadrado e di Lukaku: la squadra vincente affronterà in finale una tra Fiorentina e Cremonese. Nell'elenco diramato, assenti Cuadrado (per squalifica) e Vlahovic per infortunio.