Allegri, quando il corto muso ti si rivolta contro: il dato Juve

Altra brutta sconfitta per la Juventus, che perde in casa dell'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ed esce dalla competizione: altro pesante ko per i bianconeri in un momento cruciale della stagione. Allegri ha rimediato risultati deludenti nelle ultime uscite, tutte beffarde perché portano proprio il suo marchio: il corto muso, modo di dire importato dall'ippica, diventato famoso nelle conferenze stampa di Max ed inserito addirittura nella Treccani . Le ultime tre sconfitte, infatti, sono arrivate con il minimo scarto, perdendo 1-0. Proprio come, invece, era abituata a vincere la sua Juve.

Juve vuota, Allegri: "Ecco quale era il mio piano contro l'Inter"

Allegri, ultime tre sconfitte di...corto muso

Tre sconfitte nelle ultime 4 partite per i bianconeri tra campionato, Europa League e Coppa Italia in dieci giorni. Tutte e tre sono arrivate con lo stesso risultato: di corto muso, con l'1-0 per gli avversari. Prima, la sconfitta sul campo del Sassuolo con il gol decisivo di Defrel poi il ko casalingo con il Napoli con la rete di Raspadori nel finale e infine l'eliminazione dalla Coppa Italia per l'1-0 firmato Dimarco a favore dell'Inter. Tra Sassuolo e Napoli, l'unico risultato positivo della Juve in questi ultimi 10 giorni: il pareggio a Lisbona contro lo Sporting in Europa. Poi il filotto negativo. E prima ancora il 2-1 subito contro la Lazio, un altro passaggio a vuoto di misura.