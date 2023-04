Inter-Juve, Bonucci: "Ko che fa male. Cambio? Nessuna polemica"

MILANO - All'Inter basta un gol di Federico Dimarco per eliminare la Juventus e conquistare la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 24 maggio all'Olimpico di Roma. I nerazzurri si aggiudicano l'unico dei quattro confronti stagionali contro la Vecchia Signora, probabilmente il più importante. Al termine della gara, Leonardo Bonucci, tornato titolare dopo oltre un mese a causa dei problemi fisici che lo hanno tenuto ai box (l'ultima volta dal 1' risaliva al 9 marzo, andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo), ha commentato così il ko del Meazza: "A livello personale sono contento di essere tornato titolare. Nella prima parte della gara non abbiamo approcciato bene. Poi abbiamo fatto male sulle seconde palle, facevamo troppa fatica e non siamo riusciti a mettere in difficoltà l'Inter. Abbiamo speso tanto anche in Europa League e questa sera magari si sono fatte sentire le fatiche. Ora testa al campionato, ci sono da recuperare dei punti sulla Lazio. La semifinale di Europa League? È una grande occasione per noi”.

Inter-Juventus, Bonucci sull'eliminazione dalla Coppa Italia "Quando si gioca Inter-Juve, perdere la possibilità di fare una finale fa male - continua il capitano dei bianconeri -. Abbiamo iniziato col freno a mano tirato, abbiamo preso gol e poi abbiamo fatto fatica a creare pericoli all’Inter. Dobbiamo voltare pagina e dare qualcosa in più sotto tutti gli aspetti. Dovevamo fare meglio con la palla e abbiamo fatto fatica a mettere in pratica alcune idee di gioco. In avvio l’Inter ci ha pressato molto e noi, con Chiesa in avanti, non riuscivamo a tenere palla su”.

Bonucci sul cambio in Inter-Juventus A proposito del dialogo con la panchina sul cambio rivela: “Non stavo discutendo. Avevo dei crampi e, per non sprecare uno slot, ho detto che a quello dopo potevano prendere in considerazione di cambiarmi. Non ho mai fatto polemica per un cambio e mai la farò. In queste partite serve elettricità - prosegue -. Ci mancava qualcosa, soprattutto in avvio. Su quello non abbiamo costruito granché, forse anche perché qualcuno di noi era più stanco. Al di là di questo, partite come quella con l’Inter vanno giocate con altro carattere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA