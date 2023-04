Juventus, cosa contesta esattamente Chiné? Vi spieghiamo punto per punto

Inchiesta una e trina a tema manovra stipendi/rapporti con agenti/partnership sospette. Da oggi la palla passa (anche) alla Juventus&Co. Vale a dire al club e ai suoi tesserati (ex o attuali) pure loro destinatari della notifica di chiusura indagini inviata lo scorso 12 aprile dalla Procura federale. In giornata i legali dei soggetti coinvolti presenteranno le memorie “esplicative”, se non ancora difensive, alle quali hanno lavorato in questi quindici giorni (vale a dire tutti quelli a disposizione: oggi scade il termine ultimo). La volontà è quella di smontare punto per punto le contestazioni del procuratore Chiné con il teorico obiettivo di fargli archiviare il procedimento (ipotesi remota...) o comunque con l’intento di gettare le basi per un impianto difensivo solido ed efficace da utilizzare qualora mai si andasse a processo. Ma cos’è contestato alla Juventus dal dottor Giuseppe Chiné?