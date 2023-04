Curva Juve aperta col Napoli per un ritardo Figc: il retroscena

Un nuovo particolare emerge dalla questione del ricorso vinto dalla Juventus in merito alla situazione della Curva per il match di Serie A contro il Napoli. Inizialmente, in seguito agli insulti razzisti nei confronti di Lukaku durante Juve-Inter di Coppa Italia, il Giudice Sportivo aveva optato per la chiusura del settore in occasione della sfida di Serie A contro la squadra di Spalletti. Successivamente, però, il ricorso della società bianconera è stato accolto dalla Procura FIGC e i tifosi hanno potuto assistere alla partita in Curva senza problemi. Dietro all'accoglimento del ricorso della Juventus, però, ci sarebbe un altro motivo oltre all'assenza di tracce dei fatti contestati negli atti ufficiali della gara.