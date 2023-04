Juve, l’Allegri furioso: dentro i motivi della crisi di nervi

TORINO - Allegri? Macché, proprio per niente: furiosi, in casa Juventus. Mad Max, per dirla con una citazione cinematografi ca, alta tensione che l’allenatore ha sfogato nel tunnel che conduce agli spogliatoi e proseguita poi con la porta chiusa, ma a voce talmente alta da poter distinguere ogni parolaccia, improperio o turpiloquio più o meno pesante. Che il durissimo sfogo sia arrivato come conseguenza di una provocazione da parte interista, poco cambierebbe alla sostanza dei fatti. Il punto piuttosto è capire perché si è arrivati a questa sparata, peraltro proferita da un tecnico che solitamente non perde le staff e in maniera così evidente: è sintomo di un nervosismo nemmeno troppo latente e strisciante che sta accompagnando questa stagione bianconera, in particolare l’ultima parte, quella in cui si tirano le somme e ci si giocano i titoli.