Juventus, Serie B e niente Coppe? La verità sulla proposta agli abbonati

La Serie B è un’opzione che la Juventus starebbe valutando anche per il futuro immediato? Non proprio. Nella proposta di rinnovo dell’abbonamento che la società bianconera ha inviato ai membri del pacchetto Premium Club non c’è nessun accenno al campionato cadetto, ma soltanto a un doppio scenario “declinato in base ai verdetti della Giustizia Sportiva e Amministrativa”.

Scenario numero uno. “Con il termine ‘Corrispettivo Campionato’, equivalente all’85% del valore del contratto, si intende il corrispettivo dovuto dal Cliente a Juventus per la fruizione di tutti i Servizi in occasione delle Partite Casalinghe del Campionato Italiano e delle Partite Casalinghe che saranno eventualmente disputate in Coppa Italia”.

Scenario numero due. “Con ‘Corrispettivo Europa’ si intende il corrispettivo dovuto dal Cliente a Juventus per la fruizione di tutti i Servizi in occasione delle Partite Casalinghe di Europa (Uefa Champions League/Europa League/Conference League), se e nella misura in cui Juventus sia ammessa e/o qualificata, da versare in un’unica soluzione anticipata all’avversarsi della condizione”.

“Il contratto - prosegue il testo della mail - verrà così suddiviso in due tranche di pagamenti: 1° pagamento da saldare alla firma del contratto e 2° pagamento da liquidare solo in caso di ammissione/qualificazione in Europa (Uefa Champions League/Europa League/Conference League)”.

Le clausole del contratto

Se invece si dà una rapida occhiata alle clausole del contratto, nelle condizioni generali di rinnovo, si legge la dicitura “Qualora Juventus, per qualsiasi motivo, dovesse retrocedere in Serie B, il corrispettivo dovuto dal cliente sarà ridotto del 30%”. Ma si tratta di una non notizia, ovvero di un qualcosa già presente dal 2006 e che nulla ha a che vedere con le ultime vicende della Giustizia Sportiva.