Bologna-Juve, la probabile formazione di Allegri

Dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter di Inzaghi, la Juve è chiamata a ritrovare la vittoria in campionato, dove nelle ultime tre uscite ha subito tre sconfitte di fila contro Lazio, Sassuolo e Napoli. Rispetto alla gara contro i nerazzurri, il tecnico bianconero opterà per qualche cambio. Allegri recupera Vlahovic, ma perde Di Maria che non ci sarà per la trasferta col Bologna a causa di un fastidio alla caviglia. Tra i convocati non figura nemmeno Moise Kean ancora alle prese con l'infortunio.