Bologna-Juve, rigore dato a Orsolini: perché Sozza non è andato al Var

BOLOGNA - Match fondamentale in chiave Champions per la Juventus di Allegri impegnata al Dall'Ara contro il Bologna. Partita subito in salita per i bianconeri con il vantaggio immediato dei rossoblù con il penalty di Orsolini. Episodio singolare con il contatto tra l'esterno di Thiago Motta e Danilo che il direttore di gara non ravvede, il Var interviene e senza revisione concede il calcio di rigore. Ecco cosa è accaduto.