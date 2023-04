Juve, i giocatori parlano con Sozza nel tunnel: cosa è successo

Due episodi da rigore nel primo tempo di Bologna-Juve: entrambi assegnati dopo un check arbitro-Var, ma in tutte e due le occasioni il direttore di gara non ha avuto la possibilità di rivederli al monitor a bordo campo a causa di un malfuzionamento. Il primo penalty, concesso alla squadra di Thiago Motta dopo l'intervento di Danilo su Orsolini è stato assegnato dopo qualche minuto di comunicazione tra Sozza e la sala Var poiché non poteva rivedere né valutare le immagini di persona a causa del problema del monitor che è stato annunciato in diretta tv e dallo speaker al pubblico presente allo stadio. La stessa dinamica si è riproposta al 30' in occasione del rigore per la Juve dopo il fallo di Lucumì su MIlik: il direttore di gara ha concesso il penalty grazie all'intervento del Var direttamente dalla control room di Lissone.