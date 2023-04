Juve, Allegri: il rigore di Milik, l'errore di Soulé e il cambio di Chiesa

BOLOGNA - Arriva un punto dalla trasferta del Dall'Ara per la Juventus di Massimiliano Allegri. Al termine del match il tecnico bianconero analizza così l'1-1 contro la formazione di Thiago Motta a Dazn: “Una partita come questa una settimana fa l’avremmo persa. Miglioriamo ma in fase realizzativa sbagliamo tanto. L’occasione di Soulè, ha affrettato il colpo ma è un ragazzo giovane, hanno 10 partite in Serie A e nella Juventus, non è facile. All’ultimo c’erano due palle da attaccare dentro l’area e non le abbiamo attaccate. In difesa tenevamo la linea alta senza scappare però. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio, ma mercoledì dobbiamo tornare a vincere”. Gara segnata dalle tante occasioni mancate, soprattutto con il rigore di Milik fallito nel primo tempo: "I ragazzi hanno energia, hanno qualità. Bisogna farli crescere, lavorare sugli errori. C’era voglia di vincere, ma non siamo riusciti. Però siamo tornati a fare punti dopo 4 gare. Milik? Ci sono dei momenti che si possono tirare alcuni rigori, oggi andava calciato forte perché era un momento decisivo della partita, poi Skorupski lo conosce. Ma ha fatto una partita straordinaria, capita di sbagliare”.