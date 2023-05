Juventus-Lecce, la probabile formazione di Allegri

Dopo il pareggio in trasferta contro il Bologna, la Juve è attesa dalla sfida casalinga contro il Lecce di Baroni, che nella conferenza della vigilia ha ricordato il suo periodo in bianconero. Per la sfida contro i giallorossi, Allegri ritrova Di Maria, che come annunciato dal tecnico, ha smaltito il fastidio alla caviglia che gli aveva fatto saltare la partita contro la squadra di Thiago Motta. Dalle altre indicazioni date da Max in conferenza, Alex Sandro e Rabiot dovrebbero avere un turno di riposo.