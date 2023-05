Curiosità Juve-Lecce: il dato con le neopromosse, Vlahovic e Bertolacci

La Juventus di Allegri è impegnata contro il Lecce nel turno infrasettimanale di Serie A . I bianconeri sono reduci dal pareggio in casa del Bologna dopo la pesante eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e vogliono tornare al successo in campionato che manca da più di un mese, dall'1 aprile con la vittoria casalinga di misura contro il Verona . Poi, in Serie A, tre sconfitte di fila e l'1-1 di Bologna. Ecco le principali curiosità su Juve-Lecce , in particolare sul digiuno di Vlahovic e sul suo rendimento contro le neopromosse.

Juventus-Lecce, le probabili formazioni

Juventus-Lecce, il pronostico e le quote

Juventus-Lecce, i gol più belli

Statistiche Juve-Lecce, le principali curiosità

Dusan Vlahovic non ha trovato la rete nelle ultime 11 presenze in campionato, il suo digiuno dura da 733 minuti in Serie A. Proverà a tornare al gol contro il Lecce, anche peché c'è una particolare statistica che è dalla sua parte: ha segnato 11 volte nelle sue ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A.

Sempre relativamente alle sfide contro neopromosse, c'è un dato davvero curioso sulla Juve: i bianconeri hanno perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro squadre neopromosse, tante sconfitte quante nelle precedenti 85. La Vecchia Signora inoltre ha vinto gli ultimi due precedenti contro il Lecce in Serie A, dopo che aveva ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti sei sfide contro i salentini (tre pareggi e una sconfitta).

Nelle ultime sei giornate di campionato la squadra di Allegri ha realizzato solo quattro gol: nel parziale hanno fatto peggio soltanto Empoli, Spezia e proprio il Lecce (tre reti ciascuna). I bianconeri hanno rimediato la sconfitta nell''ultima gara giocata in casa (contro il Napoli) e non perdono consecutivamente due incontri casalinghi in Serie A dal marzo del 2011. La squadra di Baroni invece ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di campionato.

Infine, l'ultima curiosità molto particolare su Juve-Lecce. Nessun calciatore dell’attuale rosa dei salentini vanta almeno una rete contro i bianconeri in Serie A mentre l’ultimo giocatore giallorosso ad aver segnato un gol con la maglia dei pugliesi in casa della Juve nel massimo torneo è Andrea Bertolacci, il 2 maggio 2012. Una rete indimenticabile per il grave errore di Buffon e il bellissimo gesto di Del Piero.