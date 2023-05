Juve, segnali di vita in un deserto emotivo. E se Pogba un giorno…

Quell’assist di Pogba a Vlahovic , anche se non andato a buon fine, è uno squarcio che apre uno sguardo su un universo parallelo nel quale il francese non si è mai infortunato, è diventato il fulcro del gioco bianconero, dialogando con Di Maria e Fagioli , innescando Vlahovic e Chiesa . Al di là di sospirosi rimpianti, nel vedere gli ultimi minuti di Pogba, il popolo juventino può scrutare speranzosi orizzonti, perché la bislacca stagione della squadra è anche indissolubilmente legata anche alla sfortuna e alle assenze croniche, non solo alla mancanza di gioco, che anche ieri ha ammorbato la fase offensiva bianconera.

Stadium silenzioso

Il tutto nel desolante pomeriggio dello Stadium, silenzioso e inerte. Altro che stadio salotto! Ieri l’impianto bianconero aveva la verve di una sala d’aspetto dentistica. La Juventus in questo momento ha altri problemi: una guerra giudiziaria, costellata da ancora molte spinose battaglie; una società da completare e far funzionare con il fondamentale tassello del direttore sportivo; una stagione da portare a termine, cercando di alzare l’Europa League. Ma la Juventus, intesa come nuova dirigenza e proprietà, non può trascurare l’effetto che questa stagione e questa squadra sta avendo sul suo popolo, frustrato, vilipeso e stanco. Quello Stadium non pienissimo e silenzioso è un allarme da non sottovalutare: la Juventus deve rigenerare l’entusiasmo della sua gente, giocare in modo più convincente e convinto, innescare qualcosa che inietti linfa al senso di appartenenza e spinga a ripopolare di rumorose emozioni la sua casa.

Il colpo Pogba

In questo frangente storico, per la Juventus non è vincere «l’unica che conta», ma combattere, generare entusiasmo, fomentare orgoglio, difendersi dal fango. Passata la bufera legale, la nuova società deve quasi più ricostruire i tifosi e il rapporto che li lega. Può valere più di un grande acquisto. Tanto il colpo potrebbe essere proprio Pogba, dopo un tempo così lungo, aspettarlo non è più un problema e se quei piccoli lampi di ieri dovessero essere una prova generale per il suo grande ritorno, la scintilla per riaccendere l’orgoglio gobbo sarà sicuramente Paul. Chissà se è ancora in grado di essere il Polpo, chissà se ci sono ancora quei colpi nelle sue lunghe gambe. Nonostante l’estenuante e bizzarra stagione di attesa, il popolo bianconero lo ama ancora, perché è un legame fisico al passato felice, quando un suo tiro faceva esplodere lo Stadium, non farlo mormorare.