Juve Academy, successo in Medio Oriente: Barzagli ritira il premio

La Juventus continua a ricevere importanti riconoscimenti per le Academy in giro per il mondo. I premi sono arrivati dal Medio Oriente, dove i bianconeri hanno due scuole calcistiche a Dubai e Sharjah. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 maggio, sono andati in scena gli SPIA o Sport Industry Awards, premio dedicato alle organizzazioni, idee e progetti che contruibuiscono alla crescita del territorio in quella determinata area.