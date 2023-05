Fagioli: "Alla Juventus devo tutto. Vedendo Pogba ho capito una cosa"

La stagione di Fagioli con la Juventus per ora è da incorniciare. Dai primi minuti ad inizio anno fino al posto da titolare nel centrocampo bianconero. " È stato l’anno migliore a livello calcistico della mia vita , perché sono successe tutte le cose che speravo succedessero da bambino" - ha rivelato in un'intervista per il magazine outpump. Il centrocampista italiano ha indossato diversi capi di moda ed ha parlato anche del presente e del futuro.

Juventus, l'intervista a Nicolò Fagioli

Nella vita il giovane calciatore non è cambiato: "Sono sempre lo stesso e faccio sempre le stesse cose". Umiltà e passione, come quella nei confronti del club per cui gioca: "Devo tutto alla Juventus". "C'è un calciatore che è un piacere vederlo giocare" - disse Allegri nel 2018 parlando di Fagioli. Il giocatore ha spiegato come ha vissuto quelle dichiarazioni d'elogio: "Per arrivare fin qui ne ho fatta di strada, ed è stato difficile, con quelle parole lì non era detto che sarei arrivato dove sono adesso. Sono parole che ho apprezzato, ma parlava di un giovane della Primavera". Fagioli ha parlato anche della moda legata al calcio, citando Pogba: "Da piccolo, quando osservavo Pogba che vestiva abiti diversi da quelli sportivi, la trovavo una cosa interessante perché così mostri la tua personalità e vedi che si tratta di persone normali, e non di come tutti vedono noi calciatori".