Juve, fiammate di vero Pogba. E la profezia che porta fortuna a Paredes

Il boato al suo ingresso in campo è ormai consuetudine, ma stavolta c’è stato di più. Stavolta nei 17 minuti in cui ha giocato Paul Pogba ha trasmesso all’Allianz Stadium scariche elettriche che hanno innescato brusii crescenti: mai infine sfociati nell’urlo liberatorio che i tifosi juventini sognano di lanciare da quando il Polpo è tornato, ma pazienza. Quelle scariche elettriche - un gran filtrante che ha messo Vlahovic davanti a Falcone, tre dribbling tentati e riusciti e un paio di tiri valutati ma poi scartati a favore di altre giocate - annunciano che il motore del trentenne campione del mondo francese sta cominciando a girare. Ed è un motore che, pur dovendo gestirne il chilometraggio, potrebbe fare la differenza in quest’ultimo mese in cui la Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League in campionato e la possibilità di vincere l’Europa League (che peraltro porterebbe in dote proprio la qualificazione alla Champions).