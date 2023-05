Paredes, prima gioia Juve: Con Allegri tutto ok. Spero di restare

TORINO - "Come mi sento dopo essere tornato al gol in Serie A sei anni dopo l'ultima volta? Bene, bene, è da tanto che non segnavo, sono contento, ma sono più contento per la vittoria, per la squadra, che meritava questa vittoria". Ai microfoni di Dazn è intervenuto Leandro Paredes, in gol - insieme a Vlahovic - nel successo odierno della Juventus, 2-1 contro il Lecce. "Vittoria sofferta? Come tutte - prosegue l'argentino ex Roma e Psg -, ormai tutte le partite sono così, in casa, fuori, bisogna solo lavorare e sapere che le partite saranno sempre così. Perché ho cercato Pogba dopo il gol? Perchè prima delle partite rimango sempre a calciare le punizioni e oggi prima della partita gli ho detto che potevo fare gol, lui mi ha detto: 'Io ho pensato la stessa cosa. Se fai gol vieni ad abbracciarmi'".