Atalanta-Juventus, Iling: "Orgoglioso di questa maglia, Allegri top"

La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato conquistando tre punti fondamentali per l'accesso alla prossima Champions League. Contro i bergamaschi di Gasperini è arrivato un grande successo per 2-0, maturato grazie al primo gol di Iling Jr con la maglia bianconera e alla rete di Vlahovic arrivata sul finale dopo alcuni vergognosi cori razzisti dei tifosi bergamaschi.

Al termine del match il classe 2003 ha dichiarato: "Sono orgoglioso di aver fatto gol con questa maglia, è un momento speciale per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi stanno intorno. Allegri è un allenatore top, è molto importante per la mia crescita e la mia carriera". Infine, sul piazzamento in Champions League: "Non è ancora certo, noi dobbiamo finire la stagione ad alto livello e pensare da subito alla prossima partita".

Iling, lo scambio di battute tra Primavera e Next Gen A festeggiare per la prima rete di Iling Jr ci hanno pensato anche i canali social bianconeri. In particolare, l'account Twitter della Juve Primavera ha postato una foto dell'inglese in gol nella stagione 2020/2021 con la didascalia: "L'abbiamo già visto", per poi essere commentato anche dalla Next Gen che risponde: "Anche noi!", postando una foto del 19enne in campo con loro.

