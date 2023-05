Pescara, dito sulla bocca per sostenere Vlahovic: il post diventa virale

Con un tweet il Pescara ha condannato i brutti cori razzisti rivolti a Vlahovic nel corso di Atalanta-Juventus , da parte dei tifosi bergamaschi. Il club ha preso immediatamente le distanze, zittendo tutti i colpevoli. La società di Lega Pro è una delle più presenti sui social per lottare contro ogni tipo di discriminazione.

Il tweet del Pescara a sostegno di Vlahovic

Non sono tardati ad arrivare i messaggi di sostegno nei confronti dell'attaccante della Juventus. Dalla Serbia, fino alla Serie C, con il tweet emblematico del Pescara che recita un diretto "Notoracism" accompagnato da una serie di faccine per mettere a tacere i brutti cori ricevuti da Vlahovic.