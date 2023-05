Alex Sandro: "Cori a Vlahovic? Successo anche a me. Serve legge più dura"

Alex Sandro e l'episodio di Vlahovic

Il brasiliano si è poi soffermato sull'episodio dei cori contro Vlahovic durante Atalanta-Juventus: "Vlahovic è tranquillo, è un giocatore di esperienza. Purtoppo è successo questo episodio non bello. Come ho già detto, fino a quando la legge sarà così blanda questi tipi di episodi succederanno sempre. Non è la prima volta, è già successo tante volte anche con me. La legge dovrebbe essere più severa con i razzisti, non solo con chi guarda ma anche con chi è in campo. E’ un sentimento di tristezza, non solo quando succede con i miei compagni ma anche con gli avversari quando lo vedo in tv o sui social. Non ha senso: tutti quelli che praticano questo tipo di razzismo magari hanno dei figli. Ci sono tanti bambini che vengono allo stadio a guardare la partita e non dovrebbero imparare quel tipo di cose. La legge dovrebbe essere più dura" ha detto Alex Sandro.