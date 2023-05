Juventus e inchiesta Prisma: si decide sulla responsabilità civile

TORINO - Dove eravamo rimasti? Contemporaneamente alla giustizia sportiva, riparte anche quella ordinaria. A un mese e mezzo dalla prima udienza, nuovo appuntamento domani mattina davanti al Gup Marco Picco, nell’aula bunker del Tribunale di Torino, per riprendere il processo sui conti della Juventus che vede come imputati, oltre al club, 12 ex dirigenti e amministratori (tra cui Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici). Da un lato i legali bianconeri, dall’altro i pm Marco Gianoglio e Mario Bendoni che hanno depositato centinaia di pagine come atti integrativi, frutto del lavoro dell’ultimo mese.