Juventus-Siviglia, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

TORINO - Dopo il successo esterno in campionato contro l'Atalanta, la Juventus si prepara per l'andata della semifinale di Europa League allo Stadium contro il Siviglia. "Oggi la squadra si è ritrovata al Training Center. - si legge in una nota del club - Allenamento mattutino oggi per i giocatori della Juve, ritornati in campo dopo il giorno di pausa concesso da Allegri a seguito della vittoria di Bergamo". A meno due dall'impegno europeo che mette in palio un posto in finale, Allegri ha guidato i bianconeri sulle esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla, alla costruzione della manovra contro una squadra schierata, per concludere con la consueta partitella.