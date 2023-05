Juventus-Siviglia, la probabile formazione in semifinale di Europa League

Dopo le ultime due vittorie in campionato contro Lecce e Atalanta, la Juventus si prepara ad affrontare il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League, con calcio d'inizio fissato all'Allianz Stadium giovedì 11 maggio alle ore 21. Nel corso della conferenza della vigilia Massimiliano Allegri ha anticipato il forfait di Bremer che sicuramente non sarà della partita. Sugli altri si è espresso così: "Stanno tutti bene, scegliere sarà difficile. Domenica quelli che sono entrati hanno aiutato molto, Vlahovic ha fatto gol su assist di Chiesa. Quelli che verranno in panchina saranno ancora più importanti".