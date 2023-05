Juventus-Siviglia, telecronisti Rai, Dazn e Sky: di nuovo Adani-Allegri?

TORINO - Sono pronti ad accendersi i riflettori sull'Allianz Stadium per l'appuntamento tra Juventus e Siviglia, semifinale di andata di Europa League. Un match decisivo per la formazione di Allegri che potrà essere seguita in tv sulle reti di Dazn, Sky e Rai.

Su disposizione dell'AgCom, infatti, la sfida tra i bianconeri e gli andalusi sarà visibile sulla Tv di Stato: scelta obbligata vista la concomitanza dell'altra semifinale con una italiana tra Roma e Leverkusen (su Tv8) e la normativa che prevede l’obbligo di trasmettere live in chiaro almeno una delle due partite. Ufficiali anche le scelte dei broadcaster che trasmetteranno la semifinale di Europa League in televisione.

Adani-Allegri di nuovo in tv?

La telecronaca di Juventus-Siviglia su Dazn è stata affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani racconteranno il match su Sky, mentre per quanto riguarda la Rai, parola ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Lele Adani non sarà dunque in telecronaca, ma essendo sotto contratto proprio con la Rai potrebbe essere presenti nello studio per il pre e il post partita con la possibilità di poter rivolgere le domande ad Allegri. Solo un'ipotesi al momento, ma dopo il battibecco su Sky dell'aprile 2019 post Inter-Juve, i due potrebbero ritrovarsi.