Allegri, Juve-Siviglia: "Bremer out. Penalizzazione? Abbiamo una corazza"

La Juventus si prepara ad affrontare il Siviglia nella gara valevole per l'andata delle semifinali di Europa League . Reduci dai due successi consecutivi contro il Lecce e l' Atalanta in Serie A , i bianconeri vogliono conquistare a tutti i costi la qualificazione alla finale dell'ex Coppa Uefa dove potrebbero anche affrontare la Roma di Mourinho , impegnata nell'altra semifinale contro il Bayer Leverkusen . La prima sfida contro gli spagnoli di Mendilibar è in programma domani all' Allianz Stadium alle 21. Massimiliano Allegri presenta la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia, iniziando con un commento su quanto accaduto a Vlahovic contro l'Atalanta: "L'esultanza dopo il gol del 2-0 è stata meravigliosa".

Juve-Siviglia, Allegri: "Ormai abbiamo una corazza"

Il tecnico bianconero ha proseguito: "È una semifinale contro una squadra che ha vinto tanto in Europa, sono abituati a giocare questo tipo di partite. Non escono mai dal match, intanto pensiamo a domani sera e poi al ritorno". Su quanto accaduto fuori dal campo: "Noi ormai abbiamo una corazza, non ci sposta niente. Da mesi tutti parlano e tutti sanno tutto, da questa esperienza ne usciamo fortificati. Sul campo dovremo fare il massimo, cercando di arrivare in finale di Europa League e mantenendo il secondo posto. Quando finirà la stagione noi avremo fatto il nostro". Sulle condizioni della squadra: "Stanno tutti bene, domani scegliere sarà difficile. Domenica quelli che sono entrati hanno aiutato molto, Vlahovic ha fatto gol su assist di Chiesa. Quelli che verranno in panchina saranno ancora più importanti".