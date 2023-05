Pogba e Marchisio, l'incontro prima di Juve-Siviglia: "Sempre bene, eh?"

Poco prima del calcio d'inizio del fondamentale match di Europa League della Juventus contro il Siviglia , all' Allianz Stadium ecco l'incontro tra passato e presente dei bianconeri. Paul Pogba , da poco tornato a disposizione di Allegri , ha infatti incontrato Claudio Marchisio allo stadio. I due, che con la Juve hanno giocato insieme per quattro anni e mezzo, si sono salutati con il francese che ha detto all'ex bianconero: "Sempre bene, eh?".

Pogba saluta Marchisio, il post della Juventus

Dopo aver risposto scherzosamente al francese, i due si sono successivamente allontanati. Il video dell'incontro tra Pogba e Marchisio è stato pubblicato dall'account Twitter ufficiale della Juventus, aggiungendo la didascalia: "Vecchi amici", con due cuori bianconeri a seguire. Ovviamente il post è stato subito commentato da moltissimi tifosi, tra chi ricorda le loro gesta in campo e chi si emoziona.

Juve-Siviglia, il messaggio di Trezeguet e Marchisio

Per i tifosi bianconeri il momento nostalgico continua anche dopo qualche minuto, quando la Juventus, sempre su Twitter, posta un altro video di Marchisio questa volta insieme a Trezeguet. I due hanno voluto dare la carica alla squadra, con l'ex centravanti che ha detto: "Ciao a tutti ragazzi juventini, ci siamo. Questa sera andiamo avanti eh!" per poi lasciare proseguire il Principino che esclama: "Noi siamo carichi, diamo un appoggio alla squadra che è importante. Bisogna andare in finale. Forza Juve!".