Juve, Allegri: "C'è voglia di finale. Var? L'arbitro non è stato chiamato"

"Tutto ancora aperto. Abbiamo fallito alcune occasioni sottoporta e dopo il gol subito ci siamo disuniti. In ogni caso, siamo stati bravi a non subire la seconda rete. Il gol allo scadere ci rende meno complicata la vita in vista del match di ritorno. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi concentrandoci sulla sfida di domenica contro la Cremonese". Lo ha detto Massimiliano Allegri ai microfoni di Rai1 dopo l'1-1 tra Juventus e Siviglia, semifinale di andata di Europa League.

Allegri dopo Juventus-Siviglia Su Pogba: "Pogba? Sta migliorando di condizione, lui fisicamente e tecnicamente è straordinario, se fosse in condizione ottimale ovviamente sarebbe il titolare" ha detto Allegri ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico della Juventus ha aggiunto: "Il Siviglia è una squadra esperta che difende bene anche in area, sono aggressivi. Noi nella ripresa abbiamo aumentato i giri del motore, laggiù sarà difficile ma devono sapere che a campo aperto possiamo fare male. Dobbiamo essere lucidi a giocare questa partita ma fiduciosi perchè c’è voglia di arrivare in finale".

Allegri e l'episodio su Rabiot Poi, sull'episodio relativo al contatto su Rabiot in area del Siviglia: "Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di tutti quelli che ci sono intorno. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Se al Var l’arbitro non c’è andato vuol dire che il Var non l’ha chiamato: accettiamo tutto quello che gli arbitri decidono, altrimenti ci innervosiamo e perdiamo energie. E quello era il momento più pericoloso: con una distrazione per eccesso di nervosismo rischiavamo di prendere il secondo gol, i ragazzi sono stati molto bravi e sereni a continuare a giocare. Quest'anno abbiamo sprecato anche troppe energie fuori dal campo, evitiamo di farlo anche in campo... Fa parte del gioco, bisogna stare zitti e lavorare".

