Rabiot a Del Piero: "Voglio l'Europa League con la Juve. Era rigore netto"

TORINO - La Juventus riesce a riprendere nei minuti di recupero l'andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia, tra i portaginisti del match Adrien Rabiot vittima di un netto fallo in area di rigore non sanzionato e non rivisto al Var. Proprio sull'episodio è stato commentato dal francese nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Mi fa male (ferita alla gamba), è stato un brutto fallo netto ed era rigore ma il Var non ha detto nulla ma si vede bene che ha preso la gamba e non la palla. L’arbitro in campo non ha avuto reazioni e non so perché non sia stato richiamato dal Var."

Juventus, Rabiot sulle chiavi per il ritorno "Fino alla fine e stasera abbiamo dimostrato che ci siamo, nel secondo tempo abbiamo cercato di spingere che ci dà speranza per il ritorno. Sono contento per Federico (Gatti). Dobbiamo essere più attenti sulle ripartenze, loro lasciano sempre due tre giocatori alti in campo e sono veloci ad attaccare la porta, dobbiamo essere più compatti come squadre e giocare meglio con la palla, avere meno fretta e palleggiare di più".

Juventus, Rabiot e l'arma dei calci d'angolo e l'obiettivo "Lavoriamo tanto sui calci d'angolo, cerchiamo di occupare bene l'area, con Laducci e con il mister, anche stasera lo abbiamo visto, è un'arma in più, abbiamo bravi giocatori di testa, dobbiamo sfruttare i corner. Per me è una bella stagione, ho giocato tanto, anche con la Fancia ai Mondiale, ma sono contento di aver fatto tanti gol per la Juve, aver aiutato la squadra, essere a disposizione del mister, mi piacerebbe andare in finale e vincere questo trofeo per tutti, per la società e per il mister".

