La Juventus Next Gen è un tesoretto: da Fagioli a Iling Jr, quanto valgono

Ricordate le cinque monete d’oro che il Gatto e la Volpe convincono Pinocchio a seminare nel Campo dei Miracoli, persuadendolo che ne sarebbero nate migliaia? Ecco, tra i campi di Vinovo e della Continassa è successo davvero e gli euro che la Juventus ha seminato si sono trasformati realmente in un tesoro. Un tesoro complicato da valutare, perché nel caso dei giovani è sempre difficile barcamenarsi tra il valore del momento e quello potenziale, ma di sicuro un tesoro. Un tesoro da decine di milioni di euro oggi, destinato a crescere e a superare presto la tripla cifra da cui già non è lontano. A fronte di una “semina” da meno di cinque milioni, ossia quanto sono costati in tutto i cartellini degli otto talenti più brillanti emersi di recente, o pronti ad emergere, dal settore giovanile bianconero.

Fagioli predestinato

Circa 200 mila euro erano serviti nel 2015 per prelevare dalla Cremonese il quattordicenne Nicolò Fagioli, già allora un predestinato. Dopo un campionato da trascinatore della Cremonese alla promozione in Serie A, in questa stagione il ventiduenne piacentino si è preso anche la Juve, con 35 presenze (23 da titolare), 2 gol e 4 assist. Un impatto che ha fatto schizzare il suo valore oltre 20 milioni: 25 potrebbero essere una valutazione adeguata, ma difficilmente la società bianconera li accetterebbe. Una minore incisività, zero gol e 3 assist, mantiene leggermente più bassa, sui 20 milioni, la valutazione di Fabio Miretti, 37 presenze (20 da titolare) a 19 anni: anche nel suo caso, però, non è certo una cifra a cui la Juve lo cederebbe. Per tesserarlo a 7 anni, ovviamente, non aveva speso niente.