Pogba titolare in Juve-Cremonese, Allegri spiega in diretta tv il motivo

Allegri dopo Juventus-Cremonese

Allegri ha spiegato: "Stiamo facendo il possibile per fare più punti possibili e rimanere secondi in classifica. Bisogna finire questa stagione nel migliore dei modi, consolidare uno dei primi quattro posti e prenderci il secondo posto sul campo. Prossimo anno? Per tornare a vincere manca ancora un po’. Bisogna ripartire. Poi le annate cambiano. Si ripartirà per lottare per i vertici, ma serve essere realisti e sereni". Sulla partita in casa del Siviglia in Europa League: "Le stagioni non dipendono da una partita. Il Siviglia ha vinto sei Europa League, faremo tutto il possibile come faremo tutto il possibile per rimanere secondi in classifica. Gara non facile, loro si sono difesi bene. Potevamo essere più veloci, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo meritato e siamo contenti per questo. Formazione per il Siviglia? Non ho in mente nulla, deciderò all’ultimo come sempre. Domani magari ho in testa una cosa, dopodomani un’altra. Vedremo mercoledì che avrò le idee più chiare. Speriamo di indovinarle".