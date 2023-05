Chiellini, un anno dall’addio alla Juve: l’ultima in Italia e l’America

È il 17' di Juventus-Lazio , lo stadio rimbomba un solo nome: Chiellini . L'ex difensore e capitano bianconero gioca i suoi ultimi minuti davanti i propri tifosi, prima di lasciare il campo a De Ligt. Tutto programmato: un minuto per ogni anno trascorso con questa maglia. Un pasillo d'onore per applaudire la carriera del difensore con il club. Ringraziamenti che poi si sono allungati anche nel post partita tra le lacrime versate anche per l'addio di Dybala. Ora è passato un anno esatto da quel match, terminato 2-2 contro i biancocelesti.

Le stagioni di Chiellini in Mls

La carriera di Chiellini ha poi preso il volo verso l'America ai Los Angeles FC. Arriva in California a campionato già iniziato ma dà subito il proprio contributo alla squadra. Stagione da sogno coronata con il primo posto nella regular season che vale la MLS Supporters' Shield e poi anche con la vittoria della Mls Cup in finale contro Philadelphia Union ai calci di rigore. La prima nella storia del club. In questo nuovo anno ha segnato anche la sua prima rete in campionato aprendo le marcature nel successo interno 3-2 sui Portland Timbers. Una nuova vita con il bianconero nel cuore.