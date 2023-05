Siviglia-Juventus, il programma: partenza e quando parla Allegri

TORINO - "A due giorni dalla sfida contro il Siviglia, la Juventus continua la preparazione della semifinale di ritorno di Europa League in programma giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21:00. Al Ramón Sánchez-Pizjuán c'è in palio il pass per la finale di Budapest, dove, ad attendere la vincente del confronto tra Juve e Siviglia ci sarà una tra Roma e Bayer Leverkusen". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale il club bianconero rende noto il programma della vigilia della delicatissima trasferta in Andalusia, ultima chance per la Juventus per continuare ad inseguire il sogno di mettere in bacheca un trofeo in stagione.