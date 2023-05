Empoli-Juventus, designato l'arbitro: i precedenti con i bianconeri

E' stato designato Giovanni Ayroldi come arbitro della partita tra Empoli e Juventus, valida per il 36° turno di Serie A e in programma lunedì 22 maggio alle 20:45. Lo ha ufficializzato l‘AIA attraverso il sito. Gli assistenti di Ayroldi saranno Bresmes e Capaldo con Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Doveri con La Penna. L'arbitro di Molfetta ha già diretto 5 volte i bianconeri in Serie A: 4 volte l'anno scorso e una volta in questo campionato (Cremonese-Juventus 0-1 del 4 gennaio 2023). Nei cinque precedenti con Ayroldi direttore di gara, la Vecchia Signora ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio (Juve-Lazio 2-2 del 16 maggio 2022) e una sconfitta (Juve-Atalanta 0-1 del 27 novembre 2021).