Juve, Buffon vota Allegri: Importanza capitale, molti si sarebbero confusi

TORINO - A fare il punto sulla stagione della Juventus è Gianluigi Buffon ai microfoni di Sky. Una stagione complessa per i bianconeri che ora si trovano al lottare per un posto nella finale dell'Europa League in attesa della semifinale di ritorno sul campo del Siviglia e l'ex portiere della Juve ha voluto elogiare il lavoro di Allegri: "Il cammino di Europa League rappresenta tanto perché è l'unico traguardo a cui può ambire la Juve. L'importanza di Allegri è stata capitale, in una situazione così molti sarebbero andati in confusione perdendo le redini del gruppo. Queste sono le situazioni in cui lui tira fuori il meglio e si esalta".