Bonucci 500: la Juve e le finali di Champions, le frasi mai dette

Leonardo Bonucci ha festeggiato le 500 presenze con la maglia della Juventus . Con quattro video pubblicati su YouTube, la società ha voluto ripercorrere insieme al difensore bianconeri i momenti più belli e iconici vissuti col club. Dal primo giorno di ritiro fino allo scudetto passando per la Champions e i compagni con cui ha formato una delle difese più forti in assoluto, la BBC.

Juventus, Bonucci e la BBC

Dagli esordi fino alle prime vittorie targate Conte e con i compagni: "La vera BBC che ha costruito la grande cavalcata degli scudetti: è iniziato con Antonio Conte che ci ha fatto giocare insieme. L'amicizia fuori campo è stato anche il segreto ch ci ha permesso di conoscerci così bene anche in campo. Giorgio è stato speciale perché io ero lo scontroso, lui invece cercava sempre la soluzione e mi diceva stai calmo e ragiona. Eravamo e siamo diversi, ma abbiamo condiviso tanti momennti io sono stato fortunato ad avere e passare il mio tempo in campo con Giorgio e Andrea che mi hanno insegnato tanto e loro da me hanno rubato qualcosa. Insieme abbiamo fatto qualcosa che rimane nella storia del calcio. Ho ereditato la fascia da Giorgio: è una grande responsabilità. In questi anni ho capito quanto pesa avere addosso la fascia e la maglia"

Juventus, Bonucci e la Champions

Leonardo Bonucci ha poi continuato parlando delle sfide affrontate in Champions fino alle finali giocate: "Abbiamo iniziato a giocare a calcio per vivere quelle partite li. Abbiamo incontrato il Barcellona più forte di tutta la storia, contro il Real invece avevamo sottovalutato delle cose. Tutti ci davano per favoriti ma contro il Real non sei mai favorito, poi quando subisci un gol come quello di Casemiro ti spezza le gambe. Io ricordo nei giorni precedenti che a colazione Gigi si metteva a fare le uscite basse sulla moquette della sala da pranzo. Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede l'ora di giocare quella partita".