Del Piero, la citazione di Allegri e il cammino della Juve: “Cambia poco”

Alessandro Del Piero, bandiera ed ex capitano della Juventus, ha commentato l'uscita dall'Europa League dei bianconeri arrivata per mano del Siviglia, che affronterà la Roma in finale a Budapest. L'ex numero 10 della Juventus ha dichiarato: "Szczesny è lì da abbastanza tempo e ha capito subito quella che è la mentalità di questo club, che ha la necessità, il dna e deve in qualche modo puntare a raccogliere qualche trofeo. La Juve arriva da anni fantastici, dove ne ha vinti tantissimi, ora c'è un momento di un certo tipo, particolare. Cambia comunque relativamente poco, perchè tutto quello che è successo dentro e fuori dal campo, per demeriti loro in una prima fase, perchè la prima fase della Champions è stata molto deludente, ma poi anche per eventi che non dipendevano da loro, per quello che è accaduto fuori, li ha portati in una folkloristica stagione, per dirla alla Allegri, dove comunque hanno fatto bene, perchè arrivare in semifinale, delineata da dettagli, ad avere un secondo posto in una classifica dove abbiamo tre squadre nelle finali di Coppe europee".