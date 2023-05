Siviglia-Juve, Danilo da capitano: “La responsabilità è di noi senatori”

Danilo, capitano della Juventus, ha commentato la sconfitta in semifinale di Europa League arrivata sul campo del Siviglia e decisa dalle reti di Suso e Lamela, due ex della nostra Serie A. Il terzino brasiliano ha dichiarato: "Abbiamo giocato con personalità in un ambiente difficile. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza, come la loro esperienza nella competizione. Sono stati più bravi sotto porta. Chi ha più esperienza come me, Di Maria, Paredes e Cuadrado deve assumersi la responsabilità, mentre i ragzzi più giovani devono avere tempo per migliorare e imparare".