Vlahovic volta pagina: il messaggio social che carica la Juve dopo il ko

La Juve esce dall'Europa League, sconfitta nella semifinale di ritorno in casa del Siviglia. I bianconeri ora si concentrano sugli ultimi tre impegni stagionali: le tre partite di campionato per difendere il secondo posto nella classifica di Serie A. Dusan Vlahovic è entrato nel secondo tempo a Siviglia e ha sbloccato il risultato ma non è bastato per portare la Juve in finale di Europa League. Proprio il serbo, però, prova a dare la carica sui social dopo il ko in Spagna.