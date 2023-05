Gravina: "Il brand Juve è straordinario e va tutelato"

Gravina e la giustizia sportiva

E con lei il presidente federale Gabriele Gravina che, preoccupato per come le vicende giudiziare possano incidere su quella che è la società con più tifosi in Italia e con il bacino maggiore di ricavi, spezza una lancia in favore dei bianconeri. "Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale e credo che la Juve sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale. Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus". E ancora: "I tifosi della Juventus sono un po’ preoccupati? Io credo che tutti i tifosi siano un po’ preoccupati, perché i tifosi della Juventus sono la maggioranza. I supporter bianconeri sono un gran numero nel panorama della tifoseria italiana. Le preoccupazioni credo che non possano riguardare quelli che sono giudizi della Corte di Giustizia, che lascio alla loro obiettività e sensibilità". C’è la preoccupazione che, bastonando troppo la Juventus in nome di un’autonomia dello sport che calpesta però le basi del diritto, si rischi di indebolire il movimento calcistico italiano.