Juve, operazione riuscita per Fagioli: i tempi di recupero

TORINO - Operazione riuscita per Nicolò Fagioli: il centrocampista bianconero, questa mattina, è stato operato alla clavicola destra dopo il brutto infortunio rimediato sul campo del Ramón Sánchez-Pizjuán durante la semifinale di ritorno di Europa League persa contro il Siviglia. Al 39' minuto di gioco, dopo uno scontro con Gudelj, l'ex centrocampista della Cremonese ha lasciato il terreno di gioco in lacrime e in barella: stagione finita per lui e un problema in più per Allegri che dovrà rinunciare alle sue prestazioni in campo per le ultime tre giornate di campionato.