Diretta Fiorentina-Juve Women ore 14.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Penultimo match della Poule Scudetto per la Juventus Women. Al Franchi la squadra di Montemurro se la vedrà contro la Fiorentina, che chiuderanno la loro stagione nello stadio della prima squadra maschile. Per le ragazze bianconere è l'occasione per continuare a tenere alta la condizione in vista delle ultime partite: quella di campionato contro la Roma campione d'Italia a Vinovo e poi la finale di Coppa Italia all'Arechi sempre con le giallorosse.