Juve: Allegri non vuole andarsene, ma cosa pensa la proprietà? Lo scenario

TORINO - Il nodo sta tutto in chi decide. Perché se da un lato Massimiliano Allegri , nella conferenza stampa pre-Empoli , ha ribadito la volontà di continuare a essere l’allenatore della Juventus anche per i prossimi due anni (visto che a suo tempo firmò un contratto fino al 2025 ), dall’altro dovrà essere confermato anche dalla proprietà e dalla dirigenza, che potrebbero però decidere in altro modo. Il tecnico dice di sentire la fiducia di John Elkann, con cui ha parlato di recente, e dei dirigenti Maurizio Scanavino e Francesco Calvo , con cui ha confronti quotidiani, ma non è nella loro testa. Tradotto: io non me ne vado, se vogliono mi cacciano loro…

Cosa può accadere

Il futuro di Allegri dipenderà anche da quello che succederà fuori dal campo: l’obiettivo è arrivare in zona Champions e con una vittoria a Empoli il tecnico avrebbe la matematica certezza di essere almeno tra le prime quattro. Ma lunedì 22 maggio sarà un giorno chiave pure per altre questioni, con la Corte federale d’Appello che rimodulerà la sanzione di punti per il caso plusvalenze. A giugno, invece, ci sarà il processo per il secondo filone (manovra stipendi, partnership sospette e rapporti con gli agenti) che potrebbe portare altre penalizzazioni e, infine, bisognerà vedere che cosa deciderà l’Uefa, che si è fatta mandare dalla procura di Torino gli atti dell’inchiesta Prisma e ha aperto un’indagine.

Pro e contro

Qualora la Juventus fosse esclusa dalle competizioni europee nella prossima annata, avrebbe senso tenere in panchina un tecnico con un ingaggio da tredici milioni lordi? Se lo chiedono gli stessi dirigenti, anche se un suo esonero significherebbe un bagno di sangue a livello economico, soprattutto in un momento in cui il club sta facendo particolare attenzione alle finanze.