Pinsoglio-Perin, il segreto dei portieri Juve: “Ecco il Pinsocottero”

Viene chiamato "Pinsocottero" ed è il modo che utilizzano Perin e Pinsoglio per riscaldarsi prima dell'inizio di una seduta d'allenamento. Intervenuto in un'intervista pubblicata sul profilo ufficiale Twitter della Juventus, Perin ha spiegato in cosa consiste questa "tecnica" inventata da Pinsoglio, terzo portiere bianconero. Nel video si vede lo stesso Pinsoglio entrare in campo e roteare su se stesso, per qualche secondo, con le braccia larghe.