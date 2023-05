Empoli-Juve, i convocati di Allegri: ci sono Sersanti, Riccio e Barbieri

È stata diramata la lista di convocati di mister Allegri per la partita di domani sera alle 20:45 contro l'Empoli allo stadio Castellani, match valido per la 36esima giornata di Serie A. La Juventus vuole riscattarsi dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia: davanti troverà un Empoli comunque già salvo. In attesa della nuova sentenza sul caso plusvalenze, i bianconeri cercano punti fondamentali per consolidare il secondo posto in campionato e qualificarsi alla prossima Champions League.