Pagelle Empoli-Juve: Vlahovic e Milik da 4, solo tre sufficienze

TORINO - Un pesante ko arrivato al termine di una giornata nera per la Juventus con la penalizzazione di 10 punti in classifica che al momento vede la formazione di Allegri fuori dalla corsa Champions. Il 4-1 del Castellani pesa sul morale dei bianconeri che cadono sotto i colpi di uno scatenato Caputo, capace di beffare per due volte la difesa juventina, e le reti di Luperto e Piccoli. Serve a poco il ritorno al gol di Chiesa ad una Juventus che ora deve sperare in un miracolo per tornare nei primi quattro posti del campionato. Ecco le pagelle della sfida.