Elkann: "Juve sempre rafforzata nelle avversità. Ho parlato con Allegri"

"Il momento è difficile, in campo e fuori campo. La Juventus ha sempre affrontato le avversità e si è sempre rafforzata nelle avversità". Così l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, che ha parlato della situazione del club bianconero a margine della lectio inauguralis 'Avvocato Giovanni Agnelli Associate Professorship in Economics' presso la SDA Bocconi School of Management a Milano.