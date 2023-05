Juve, cosa c'è dietro alle parole di Allegri sul futuro

TORINO - Massimiliano Allegri non molla e rilancia : a domanda diretta, alla vigilia dell'ultima sfida allo Stadium contro il Milan, sulla possibilità di dimissioni, il tecnico non ha avuto tentennamenti. Però... «Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine per fare sì che la Juventus l'anno prossimo torni a competere per il campionato, però la stagione prossima la decideremo il 5 giugno perché dovremo panificare tutta una serie di cose. Perché in tutte gli aspetti negativi che ci sono stati quest'anno sicuramente ne usciremo fortificati per l'anno prossimo». La data è indicativa, ma nemmeno troppo: subito dopo l'ultima di campionato a Udine. Perché bisogna confrontarsi per capire quali sono le posizioni.

Juve, valutazioni a campionato finito

Detto che Allegri ribadisce di essere in piena sintonia con la società e di non avere alcun tipo di ingerenza nelle scelte societarie, come quella del direttore sportivo, il tecnico ha aperto alla necessità di parlare con il club: deciderà la proprietà, in base anche a quelle che saranno le risposte dal campo nelle ultime due partite e le valutazioni che la stessa società farà alla luce (anche) delle questioni extra calcistiche. «L'altra sera dopo Empoli - ha detto Allegri in riferimento alla situazione e al suo futuro - è normale che abbiamo passato quattro giorni pesanti. La Juventus, al momento è seconda in classifica sul campo e ha una classifica migliore dell'anno scorso. In un'annata dove ci sono state delle difficoltà. Siamo arrivati secondi in classifica. Abbiamo giocato una semifinale di Europa League uscendo ai supplementari e abbiamo giocato una semifinale di Coppa Italia. È vero si poteva dire che la Juventus poteva vincere ma purtroppo vince solo una». Una posizione chiara che però non risolve del tutto i dubbi sulla decisione del club riguardo alla guida tecnica per la prosima stagione. C'è voglia di una Juve meno speculativa e più "giochista"...

