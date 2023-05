Allegri, conferenza Juventus-Milan: segui la diretta

La Juventus vuole rialzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata contro l'Empoli. Per i bianconeri, dopo la penalizzazione di dieci punti in classifica, la qualificazione alla prossima Champions League è difficilissima. Attualmente al settimo posto con 59 punti in classifica a due partite dalla fine, la squadra di Allegri dovrà necessariamente vincere contro il Milan (quarti con 64 punti) nel match in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium per sperare in quello che, vista la situazione, sarebbe un miracolo. Per quanto riguarda l'accesso in Europa League la situazione è migliore, in quanto davanti alla Vecchia Signora sono posizionate Roma e Atalanta rispettivamente a +1 e +2. Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Milan nella consueta conferenza stampa della vigilia.