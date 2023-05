Incredibile Allegri: Se volevo vincere non tornavo alla Juventus

TORINO - Il Milan passa allo Stadium e vola in Champions League. Vittoria nello scontro diretto per i rossoneri che mettono fine ai sogni di quarto posto della Juventus superandola a Torino grazie ad una rete di Giroud. Al termine del match, Massimiliano Allegri analizza così la sconfitta: "Ho ringraziato i ragazzi perché hanno fatto una stagione importante da chiudere con onore ad Udine. Una stagione così non la auguro a nessuno, nelle difficoltà, metti e togli punti, dentro e fuori dal campo. Stasera non c’è da parlare, per quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, una stagione anomala sotto gli occhi di tutti. Se si guarda la classifica e si dice che la Juventus ha fatto una stagione sbagliata, abbiamo fatto 69 punti e non dimentichiamo quello che è successo in campo” . Un punto sul match e sulla stagione sul quale Allegri prosegue: “Le energie sono finite a Siviglia, a livello mentale. Nel primo tempo poca lucidità vicino all’area, in difesa abbiamo sbagliato marcatura su Giroud che ha fatto un gol straordinario. Una annata anomala, ho ringraziato i ragazzi perché un altro gruppo avrebbe fatto 50 punti. Se valutiamo quello che è successo in campo saremmo qualificati in Champions”.

Allegri e il ritorno alla Juventus

Il tecnico bianconero spiega da dove ripartire per il futuro: “In questo momento bisogna riposare, poi bisogna andare ad Udine per chiudere la stagione. C’è una buona base, non è tutto da buttare, si fraintende con questo finale. Abbiamo fatto cose buone durante la stagione da tenere per il futuro della Juve. Speriamo prima del 20 agosto che ci dicano se ci sono altri punti di penalizzazione, senza impallinarci durante la stagione. Hanno giocato 5 giovani, anche a livello patrimoniale è importante, purtroppo non giochiamo la Champions il prossimo anno ma non è colpa nostra". Poi rivela: "Sapevo che era difficile vincere quando sono tornato, se avessi voluto vincere sarei andato in altre due parti", un messaggio chiaro del tecnico che aggiunge: "La Juventus è sempre costruita per vincere, ma non è così. Ci sono squadre che non sono entrate in Champions per 6 anni, la Juventus quest’anno deve restare tra le prime quattro sul campo. Le altre sono parole, a questo punto la stagione della Juventus è fallimentare ma c’è un terzo posto e due semifinali. Bisogna essere forti, il calcio ti dà e ti toglie, ma ne usciremo fortificati in totale tranquillità. Diciamo delle squadre sono entrate in Champions perché a noi hanno tolto 10 punti. Non confondiamo l’ambizione con l’essere pronti a vincere. Noi partiamo per vincere, poi ci sono le altre squadra. La Juve ha fatto un ciclo di 9 anni vincente, ora sono 3 anni non vinciamo, ma valutare questa stagione è difficile”.